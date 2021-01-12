«Слава Украине!» — заявила Санду, на что военнослужащие ответили: «Героям слава!»
Зеленский назвал визит Санду началом новых отношений Украины и Молдавии. По его словам, две страны «объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня», а новый молдавский лидер «поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не боится называть Крым украинским».
Для Майи Санду это первая зарубежная поездка в качестве президента, а для Владимира Зеленского — первая встреча с зарубежным лидером в 2021 году. Санду и Зеленский уже встречались в Киеве в июле 2019 года, но тогда Майя Санду была премьером.