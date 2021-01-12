Лидер Украины Владимир Зеленский и новый президент Молдавии Майя Санду встретились в Киеве на площади перед Мариинским дворцом. Во время обхода военного караула Санду поприветствовала военных фразой «Слава Украине!». Видео опубликовано в Facebook Санду 12 января

«Слава Украине!» — заявила Санду, на что военнослужащие ответили: «Героям слава!»

Зеленский назвал визит Санду началом новых отношений Украины и Молдавии. По его словам, две страны «объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня», а новый молдавский лидер «поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не боится называть Крым украинским».