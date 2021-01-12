Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий проводит отпуск с семьей в Объединенных Арабских Эмиратах, которые накануне Украина внесла в список стран «красной зоны» из-за пандемии коронавируса. Об этом 12 января сообщается на странице КСУ в Facebook

Накануне СМИ опубликовали фото Тупицкого на отдыхе в Дубае и написали, что аренда королевской виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah составляет более 300 тысяч грн (около 800 тысяч руб.) в сутки.

Суд по поручению Тупицкого предоставил информацию об отпуске главы КС после публикаций в прессе, называя часть информации неправдивой.

Отмечается, что туроператору Join Up за неделю отдыха троих человек он заплатил около 242 тысяч гривен (около 620 тысяч рублей). В стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страховка и стоимость туристического обслуживания.

По данным суда, 5 января Тупицкий подписал распоряжение о своем отпуске на 6 января и с 11 по 13 января 2021 года. С праздниками у него получилось 8 дней «ежегодного отпуска». Погребинский объяснил, как история с КСУ может привести к отставке Зеленского © Владимир Трефилов

«Стоимость пакета услуг, предоставляемого туроператором на троих человек, составляет 242116,43 грн… Указанное опровергает ложные заявления отдельных лиц и СМИ относительно аренды Александром Тупицким совместно с семьей королевской виллы в Дубае стоимостью 300 тысяч гривен в сутки», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что начисленный доход Тупицкого в декабре 2020 года составил 433 538 грн (около 1,1 млн рублей), что полностью покрывает сумму расходов на поездку. Кроме того, по словам Тупицкого, информация о его отдыхе в Дубае с украинскими и российскими бизнесменами, которые причастны к криминальному миру, не соответствует действительности.

Тупицкий подозревается на Украине в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель. После скандального решения КСУ об антикоррупционной реформе Тупицкого критиковали в Офисе президента. В частности, представитель президента в КСУ Федор Вениславский называл его «абсолютно неадекватным в восприятии реальности», а президент Владимир Зеленский и вовсе призывал главу суда покинуть свою должность.