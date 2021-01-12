Лидер Украины Владимир Зеленский и новый президент Молдавии Майя Санду встретились в Киеве на площади перед Мариинским дворцом. Об официальном визите главы молдавского государства известил сайт президента Украины 12 января

Президенты прослушали гимны обеих стран, обошли воинов почетного караула и направились на встречу глав государств в формате «с глазу на глаз», после которой запланированы переговоры в расширенном составе и подписание двусторонних документов. Из-за локдауна в Украине встреча проходит без участия журналистов.

Президент Санду взялась за молдавских коррупционеров © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк трансляцию встречи двух лидеров, отметили, что Санду прибыла в Киев в слишком легком наряде для погоды в −4 градуса по Цельсию: бордовом пальто, лодочках телесного цвета и шелковом платке ярко-желтого цвета.

«Приветствую Майю Санду в Киеве. Это начало новых отношений Украины и Молдовы. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским», — написал Зеленский в своем Twitter.

Для Санду это первая зарубежная поездка в статусе президента, а для Зеленского — первая встреча с зарубежным лидером в этом году. Политики уже знакомы лично, они виделись, когда Санду была еще премьером.