Пострадали в том числе и данные тех сторонников президента США, которые участвовали в штурме Капитолия 6 января.
«Оказалось, что команда гениев построила Parler на уязвимом Вордпрессе (система управления содержимым сайта. — Ред.)… После штурма Капитолия владельцы софта отключили Parler доступ к нему, а сеть не стала по этому поводу ничего предпринимать… Американская социальная сеть для правых и консерваторов убита нашими криворукими разработчиками», — написал он.
Сияк отметил, что, узнав об отключении из пресс-релиза производителей, неизвестные активисты провели ночью атаку, в ходе которой похитили у Parler 70 терабайтов данных — все посты, включая приватные и удаленные; профайлы; геолокации; сканы водительских удостоверений премиум-пользователей. В настоящее время, по его словам, массив свободно распространяется по десяткам ссылок.
Соцсеть Parler появилась в 2018 году, но стала особенно заметной в США после ноябрьских президентских выборов, в основном из-за сторонников Трампа.
11 января 2021 года Parler подала в федеральный суд Сиэтла иск против Amazon. Соцсеть обвиняет облачного провайдера в незаконном расторжении контракта по веб-хостингу и неправомерном отключении серверов соцсети. Amazon заявила, что отключила соцсеть от веб-хостинга из-за размещения одобряющего насилие контента на фоне текущей ситуации в США.
В процессе отключения своих услуг партнеры Parler не озаботились безопасностью клиентов соцсети. Из-за этого у злоумышленников появилась возможность получить доступ к учетным данным администратора в Parler. Благодаря этому, а также уязвимостям, допущенным разработчиками, злоумышленники скачали почти весь контент соцсети, включая ранее удаленные пользователями страницы и материалы.