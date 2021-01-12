Украинские разработчики создали на заказ уязвимое программное обеспечение для соцсети, популярной у сторонников Дональда Трампа. Из-за этой уязвимости около 70 терабайтов личных данных пользователей соцсети получили злоумышленники, сообщил бывший главный редактор WAS и писатель в пиар-агентстве Octopus Иван Сияк в своем Facebook

Пострадали в том числе и данные тех сторонников президента США, которые участвовали в штурме Капитолия 6 января.

«Оказалось, что команда гениев построила Parler на уязвимом Вордпрессе (система управления содержимым сайта. — Ред.)… После штурма Капитолия владельцы софта отключили Parler доступ к нему, а сеть не стала по этому поводу ничего предпринимать… Американская социальная сеть для правых и консерваторов убита нашими криворукими разработчиками», — написал он.

Трамп превратил свой Twitter в «луч смерти» - украинский посол © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Соцсеть Parler появилась в 2018 году, но стала особенно заметной в США после ноябрьских президентских выборов, в основном из-за сторонников Трампа.

11 января 2021 года Parler подала в федеральный суд Сиэтла иск против Amazon. Соцсеть обвиняет облачного провайдера в незаконном расторжении контракта по веб-хостингу и неправомерном отключении серверов соцсети. Amazon заявила, что отключила соцсеть от веб-хостинга из-за размещения одобряющего насилие контента на фоне текущей ситуации в США.

В процессе отключения своих услуг партнеры Parler не озаботились безопасностью клиентов соцсети. Из-за этого у злоумышленников появилась возможность получить доступ к учетным данным администратора в Parler. Благодаря этому, а также уязвимостям, допущенным разработчиками, злоумышленники скачали почти весь контент соцсети, включая ранее удаленные пользователями страницы и материалы.