В Таджикистане начнут лишать родительских прав людей, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности детей до 16 лет, а также тех, кто занимается содержанием притонов и сводничеством. Об этом 11 января сообщил Sputnik

Сутенер в погонах: сотрудник СБУ рекламировал проституток © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Ранее гражданские активисты обратились к президенту страны Эмомали Рахмону, а также к таджикским парламентариям с просьбой защитить детей от сексуального насилия. За первые шесть месяцев 2020 года стало известно о 16 громких случаях сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. А в прошлом году суд в Гиссаре приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за изнасилование малолетней девочки и сразу же амнистировал его в зале суда.