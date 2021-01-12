В Семейный кодекс добавят 11 новых статей, еще в 9 внесут изменения. В частности, в статье 69 появятся абзацы, расширяющие сферу оснований для лишения родительских прав. Под нее подпадут сутенеры и владельцы притонов.
Ранее гражданские активисты обратились к президенту страны Эмомали Рахмону, а также к таджикским парламентариям с просьбой защитить детей от сексуального насилия. За первые шесть месяцев 2020 года стало известно о 16 громких случаях сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. А в прошлом году суд в Гиссаре приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за изнасилование малолетней девочки и сразу же амнистировал его в зале суда.