Отмечается, что показатель выше 50% — это необходимый минимум, который установило Национальное агентство по надзору за здоровьем в Бразилии Anvisa.
«На отчет Anvisa о такой эффективности ссылаются два источника новостного портала UOL. Официальные результаты исследования будут опубликованы 12 января. По данным источников издания, в отчете приходится эффективность вакцины в соответствии с требованиями ВОЗ», — говорится в сообщении.
Вакцина разработана китайской лабораторией Sinovac в партнерстве с Институтом Бутантан.
30 декабря Украина заключила договор на поставку 1 млн 913 доз этой вакцины против COVID-19. Во время первой поставки вакцин от Sinovac Украина получит 700 тыс. доз, которые ожидаются в феврале.
В целом Украина намерена получить вакцины двумя путями. Первый — в рамках инициативы COVAX в количестве 8 млн доз. Поставки вакцины ожидаются, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, на конец первого — начале второго квартала 2021 года. Второй — закупка непосредственно у производителей.