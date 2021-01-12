Общий уровень эффективности китайской вакцины от коронавируса CoronaVac составил ниже 60%, но выше 50%. Об этом 12 января сообщает «Украинская правда»

Отмечается, что показатель выше 50% — это необходимый минимум, который установило Национальное агентство по надзору за здоровьем в Бразилии Anvisa.

«На отчет Anvisa о такой эффективности ссылаются два источника новостного портала UOL. Официальные результаты исследования будут опубликованы 12 января. По данным источников издания, в отчете приходится эффективность вакцины в соответствии с требованиями ВОЗ», — говорится в сообщении.

Украина и вакцина: чиновники хитрят, казна пуста, и США не велят © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

30 декабря Украина заключила договор на поставку 1 млн 913 доз этой вакцины против COVID-19. Во время первой поставки вакцин от Sinovac Украина получит 700 тыс. доз, которые ожидаются в феврале.

В целом Украина намерена получить вакцины двумя путями. Первый — в рамках инициативы COVAX в количестве 8 млн доз. Поставки вакцины ожидаются, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, на конец первого — начале второго квартала 2021 года. Второй — закупка непосредственно у производителей.