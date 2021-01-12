Президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена 20 января. Об этом 12 января заявил посол Украины в США Владимир Ельченко в Twitter

Владимир Ельченко официально стал послом Украины в США © UN Photo , Eskinder Debebe

«Инаугурация президента — это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами. Для этого существуют отдельные официальные визиты», — сказал он.

Посол назвал логичным тот факт, что все страны будут представлены на уровне послов, уже находящихся в Вашингтоне, в связи с пандемией коронавируса.

В конце прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что США еще не рассылали приглашения на инаугурацию лидерам иностранных государств, поэтому министр иностранных дел не мог прокомментировать возможность поездки Зеленского в США.

Ранее в Telegram-канале «Сплетница» появилась информация, что попасть на инаугурацию нового лидера США хочет бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. По слухам, он отдал $400 тысяч за билет на церемонию, а также рассчитывает на совместный снимок с Байденом, с которым он знаком с тех времен, когда тот занимал должность вице-президента Соединенных Штатов. Все это, полагают эксперты, должно помочь Яценюку перезагрузить его политическую карьеру на Украине.