Владимир Владимирович Видеманн родился 4 февраля 1955 года в Таллине, Эстонская ССР.
В средней школе увлекся рок-музыкой, играл в самодеятельных коллективах. Примкнул к движению хиппи, путешествовал по СССР автостопом.
В 1977 году закончил Таллинский педагогический институт (факультет русского языка и литературы). Работал научным методистом в Министерстве Высшего и среднего специального образования ЭССР.
Затем работал спорт-инструктором и инструктором йоги.
С 1976 по 1982 год Видеманн был секретарем эстонского мистика и философа Михаэля «Рама» Таммаruet (1911-2002).
С 1980 по 1987 год преподавал йогу, тай-цзи-цюань и восточные боевые искусства, читал лекции.
Принимал участие в эстонском, таджикском и российском диссидентском движении, распространял самиздат на религиозные и мистические темы.
В 1987 году уехал из СССР в Колумбию. В 1988-м перехал в Западный Берлин.
В 1988-2007 годах работал корреспондентом Русской службы Би-би-си. Также выступал в эфире Радио «Свобода», «Немецкая Волна», Русское Радио Америки, Радио РЭКА (Израиль), Радио-2 (Эстония), Радио России, Радио «Маяк» и других.
Публиковался в изданиях «Новая Россия», «Эксперт», «НГ-Религия» и в ряде сборников.
С 2006 года живёт в Лондоне. В 2008 году основал частную консалтинговую компанию BRIC Service. Был активистом антиглобалистов.
Член Либертарианской партии Великобритании.
Автор более 20 книг, в том числе автобиографического романа «Запрещенный Союз».
Женат, есть сын.