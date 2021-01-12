Писатель, журналист, историк андерграунда, политолог

Владимир Владимирович Видеманн родился 4 февраля 1955 года в Таллине, Эстонская ССР.

В средней школе увлекся рок-музыкой, играл в самодеятельных коллективах. Примкнул к движению хиппи, путешествовал по СССР автостопом.

Владимир Видеманн: Даже после Лукашенко у российско-белорусской интеграции могут возникнуть проблемы © из личного архива Владимира Видеманна

Затем работал спорт-инструктором и инструктором йоги.

С 1976 по 1982 год Видеманн был секретарем эстонского мистика и философа Михаэля «Рама» Таммаruet (1911-2002).

С 1980 по 1987 год преподавал йогу, тай-цзи-цюань и восточные боевые искусства, читал лекции.

Принимал участие в эстонском, таджикском и российском диссидентском движении, распространял самиздат на религиозные и мистические темы.

В 1987 году уехал из СССР в Колумбию. В 1988-м перехал в Западный Берлин.

Видеманн рассказал, как Россия свергнет диктатуру США в интернете © Facebook, Ирина Гордеева

Публиковался в изданиях «Новая Россия», «Эксперт», «НГ-Религия» и в ряде сборников.

С 2006 года живёт в Лондоне. В 2008 году основал частную консалтинговую компанию BRIC Service. Был активистом антиглобалистов.

Член Либертарианской партии Великобритании.

Автор более 20 книг, в том числе автобиографического романа «Запрещенный Союз».

Женат, есть сын.