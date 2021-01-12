Сын уроженца Киева, композитора, автора множества песен Владимира Шаинского получил от певицы Аллы Пугачевой деньги на установку памятника на могиле отца, об этом сообщил телеканал «360 Подмосковье» 12 января

Шаинский скончался в конце 2017 года, но по данным СМИ, на его могиле до сих пор нет памятника, ограду убрали, а из отличительных знаков места захоронения — только выцветшее фото.

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Звездный сын заявил, что планировал провести концерт к 95-летнему юбилею композитора, чтобы собрать на памятник необходимую сумму, но в итоге ситуация разрешилась другим образом, сообщил продюсер Андрей Удалов.

«Я позвонил одной артистке, которая начинала свой творческий путь с песен Шаинского, и объяснил мотивацию всей затеи. Она пригласила меня к себе, посмотрела макет и дала деньги на памятник. Имя певицы — Алла Пугачева», — рассказал он.

Стоимость памятника композитору оценивается в 2 миллиона рублей.

Согласно данным СМИ, в России из родных Шаинского проживает только его младший сын Вячеслав. Старший наследник композитора живет в Израиле, а вдова с дочерью — в США.

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