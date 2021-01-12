«Действующим законодательством предусмотрена процедура получения специальных разрешений для легальной добычи янтаря-сырца. Наша основная цель — восстановить порядок и законность в полесских районах», — объяснил начальник полиции Ровенской области Алексей Камышанский.
Незаконная добыча янтаря местными жителями давно процветает в Ровенской, Житомирской областях и других центрально-западных регионах Украины.
Экологи отмечают, что незаконная добыча и контрабанда янтаря в стране приводит к разрушению экологии и превращает отработанные места добычи в практически безжизненную пустыню, непригодную для дальнейшего использования.