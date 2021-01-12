Полиция начала масштабные рейды в Ровенской области Украины из-за незаконной добычи янтаря. Об этом 12 января сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел страны

Люди бьются за янтарь. Зеленский устроил кадровую чистку на Житомирщине © president.gov.ua

Незаконная добыча янтаря местными жителями давно процветает в Ровенской, Житомирской областях и других центрально-западных регионах Украины.

Экологи отмечают, что незаконная добыча и контрабанда янтаря в стране приводит к разрушению экологии и превращает отработанные места добычи в практически безжизненную пустыню, непригодную для дальнейшего использования.