По данным СМИ, икона хранилась в банковском сейфе Banke Srpske в Боснии и Герцеговине до момента его банкротства. Неизвестно, как и когда она в нем оказалась.
Впоследствии реликвия хранилась в банке UKIO, принадлежащем литовским владельцам.
Как рассказал журналистам источник, вручая икону Сергею Лаврову, Милорад Додик стремился «вернуть в Россию то, что им принадлежало, и таким образом еще больше укрепить свои связи с этой страной». Источник также заявил, что при вручении подарков Лаврову в Сараево был нарушен протокол.
Ранее посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в Сараево с требованием «безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране».
Глава МИД России вернул икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве для выяснения ее происхождения с помощью Интерпола.