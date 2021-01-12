Ценность иконы, которую председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик в декабре подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, составляет около 12,5 млн евро. Об этом 12 января сообщила «Европейская правда» со ссылкой на боснийский телеканал BN TV

По данным СМИ, икона хранилась в банковском сейфе Banke Srpske в Боснии и Герцеговине до момента его банкротства. Неизвестно, как и когда она в нем оказалась.

Скворцов сказал, что должна была сделать Россия после скандала с украинской иконой для Лаврова © из личного архива Дмитрия Скворцова

Как рассказал журналистам источник, вручая икону Сергею Лаврову, Милорад Додик стремился «вернуть в Россию то, что им принадлежало, и таким образом еще больше укрепить свои связи с этой страной». Источник также заявил, что при вручении подарков Лаврову в Сараево был нарушен протокол.

Ранее посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в Сараево с требованием «безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране».

Глава МИД России вернул икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве для выяснения ее происхождения с помощью Интерпола.