В украинском городе Черкассы яму на дороге закрыли ковром. Об этом на днях сообщили в группе «Справжні Черкаси» в Facebook

Ямы да ухабы: священник спел о дорогах Одесской области © Facebook/Ян Синтюк

Жители города возмутились, что дороги не ремонтируют надлежащим образом. Некоторые в комментариях под постом не удержались от шуток.

«Аладдин потерял», «Ковер-самолёт попал в ДТП на Мытнице», «Бондаренко своего лучшего ковра не пожалел, не человек, а глыба», «Оскар кому-то будут вручать или барона встречают какого-то величественного», «Вот это так выход из ситуации», «Креативно», «Ковёр-самолёт на отдыхе!» — написали горожане.

Украинские дороги находятся в плачевном состоянии. В последние годы, согласно рейтингу кaчeствa aвтoдoрoг Всeмирного экoнoмичeского фoрума, Укрaина занимает последние пoзиции из почти 140 возможных. Украинцы вынуждены своими силами латать дороги. Так, в прошлом году в Николаевской области ямы на дорогах закрыли матрасами. Идея осуществить ремонт таким образом пришла местный дачникам, которые ежедневно ездят по разбитой дороге. В Одесской области священник Михаил Секержинский записал песню в надежде, что власти отремонтируют дорогу, которая находится в катастрофическом состоянии. А жители Межгорья Закарпатской области провели необычную акцию: устроили рыбалку на проезжей части, чтобы привлечь внимание к проблеме плохих дорог на Украине.