Украинская певица Ольга Горбачева призвала своих подписчиц перестать комплексовать из-за фигуры и размера груди. Артистка привела в пример себя, заявив, что к своим 39 годам наконец избавилась от комплексов на специальных курсах. Об этом Горбачева написала в Instagram 11 января

«Мне тут пишут, что когда в топик нечего положить, то и нечего такое показывать… Даже не знаю, что неприличнее. Писать комменты, осуждать, иметь небольшую грудь или ее показывать. Грудь, наверно, и правда показывать неприлично. Но я покажу, чтобы вы не задували себе шары и не гробили здоровье», — написала певица.

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В подтверждение своих слов артистка выложила фото с отдыха на Бали в купальнике, на котором можно хорошо рассмотреть не только бюст, но и всю фигуру женщины.

Развенчала Горбачева еще один миф и комплекс современных женщин, заявив, что так считает даже ее мама: «После 40 из дома без макияжа выходить неприлично». Тут певица пошутила, что просто нужно чувствовать себя везде как дома, а единственное ограничение, которое действительно нужно соблюдать, — не переедать.

Ольга Горбачева замужем за 53-летним украинским продюсером, генеральным директором компании Мamamusic Юрием Никитиным. Причем поженилась пара уже второй раз. Первый брак был заключен в 2007 году, у супругов родились две дочери, но в 2009 произошел развод. По словам Горбачевой, из-за проблем в интимной сфере. В 2016-м Горбачева и Никитин снова вступили в брак.

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