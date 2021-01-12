Алексей Зубец: США больше не нужна экспансия на постсоветском пространстве
Алексей Зубец: США больше не нужна экспансия на постсоветском пространстве
© Youtube / Алексей Зубец
По его словам, во-первых, соратникам Байдена нужно отвлекать внимание от внутренней проблематики на внешнюю, показывать, что кругом враги Америки, а они борются за ценности демократии.

«Вторая причина — это собственные идеологические установки Байдена и его окружения. Эти люди одержимы идеологией американских ценностей, евроатлантической солидарности, поэтому для них важно играть на обострение в болевых точках России и Китая», — объяснил эксперт.

Поэтому новая администрация Белого дома нарастит  поддержку оппозиционным, феминистским и иным группам, которых они будут считать выгодными и удобными для ведения внутренней подрывной работы на постсоветском пространстве.

Поэтому приход Байдена к власти на постсоветском пространстве ничего хорошего не принесет, наоборот, интернационализм при нем расцветет буйным цветом.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 