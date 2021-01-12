Администрация нового президента США Джо Байдена нарастит присутствие за рубежом, в том числе на постсоветском пространстве, по нескольким причинам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант

Алексей Зубец: США больше не нужна экспансия на постсоветском пространстве © Youtube / Алексей Зубец

«Вторая причина — это собственные идеологические установки Байдена и его окружения. Эти люди одержимы идеологией американских ценностей, евроатлантической солидарности, поэтому для них важно играть на обострение в болевых точках России и Китая», — объяснил эксперт.

Поэтому новая администрация Белого дома нарастит поддержку оппозиционным, феминистским и иным группам, которых они будут считать выгодными и удобными для ведения внутренней подрывной работы на постсоветском пространстве.

Поэтому приход Байдена к власти на постсоветском пространстве ничего хорошего не принесет, наоборот, интернационализм при нем расцветет буйным цветом.

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