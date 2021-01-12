Неизвестные избили двух молодых людей, которые являются представителями ЛГБТ-сообщества, заступившихся за девушку. Об этом на днях сообщило «Магнолия-ТВ», видеосюжет которой был обнародован в YouTube

«На Контрактовой площади в Киеве неизвестные избили двух парней. Эти ребята — представители ЛГБТ-сообщества. Очевидец рассказала, что ребята пытались заступиться за девушку. Но как только нападавшие поняли, что они гомосексуалисты, началась драка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшая вызвала полицию, но правоохранители не взяли у нее контактных данных. Правоохранители заявили, что свидетели в этом деле не нужны. Эксперты объясняют, что такие случаи происходят все чаще. При этом на сайте полиции Киева информация об инциденте отсутствует.

«Белые кровяные клетки» устроили «перформанс» с флагом ЛГБТ в Киеве - видео © CC0, Pixabay

Кроме того, националисты сорвали акцию за права ЛГБТ в Киеве. ТРЦ «Гулливер» должен был пять дней подсвечивать здание цветами флага ЛГБТ-сообщества. Однако националисты вышли на «акцию устрашения» против руководства ТРЦ. После этого освещение здания было прекращено.

В организации KyivPride заявили, что ЛГБТ-сообщество — это неотъемлемая часть Украины, и призвали прекратить терпеть произвол «от людей, у которых нет ни капли уважения к человеческому достоинству и жизни украинцев».