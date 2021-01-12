«На Контрактовой площади в Киеве неизвестные избили двух парней. Эти ребята — представители ЛГБТ-сообщества. Очевидец рассказала, что ребята пытались заступиться за девушку. Но как только нападавшие поняли, что они гомосексуалисты, началась драка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшая вызвала полицию, но правоохранители не взяли у нее контактных данных. Правоохранители заявили, что свидетели в этом деле не нужны. Эксперты объясняют, что такие случаи происходят все чаще. При этом на сайте полиции Киева информация об инциденте отсутствует.
Украинские радикалы часто выступают против представителей ЛГБТ и срывают акции за их права. В прошлом году они напали на марш движения в Харькове, из-за чего два сторонника ЛГБТ оказались в больнице. Также было совершено нападение на марш в Одессе, в результате которого также пострадали охранявшие митинг полицейские.
Кроме того, националисты сорвали акцию за права ЛГБТ в Киеве. ТРЦ «Гулливер» должен был пять дней подсвечивать здание цветами флага ЛГБТ-сообщества. Однако националисты вышли на «акцию устрашения» против руководства ТРЦ. После этого освещение здания было прекращено.
В организации KyivPride заявили, что ЛГБТ-сообщество — это неотъемлемая часть Украины, и призвали прекратить терпеть произвол «от людей, у которых нет ни капли уважения к человеческому достоинству и жизни украинцев».