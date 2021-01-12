Коваленко опубликовала снимок, на котором дочь держится за ее руку.
«Привет, Маричка! Мария Руслановна Хомчак сегодня появилась на свет. Мы счастливы», — подписала она фото.
Осенью 2020 года в СМИ появилась информация о том, что 29-летняя Коваленко заключила брак с главнокомандующим Вооруженными силами Украины 53-летним Русланом Хомчаком. Сообщается, что для обоих супругов это первый ребенок.
До назначения руководителем Черниговской облгосадминистрацией в октябре 2020 года Коваленко была известна как активистка Майдана. Позже была советницей трех министров обороны и министра информационной политики.
Прошла депутатом от «Слуги народа» в Раду 9-го созыва, но сложила полномочия, когда ее назначили одним из заместителей Андрея Богдана, тогда возглавлявшего Офис президента.