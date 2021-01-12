Эксперт отметила, что врачам сейчас и так хватает работы, и призвала граждан беречь здоровье и ограничить потребительскую активность.
По ее словам, один из факторов, влияющих на заболеваемость, — продолжительность пребывания человека в зоне потенциального распространения патогена. И если за 15 минут можно успеть купить все необходимое, то поиск и выбор не самых нужных вещей усугубит риск заболеть, добавила врач.
«Основная идея — сдержать темпы прироста новых случаев с учетом того, что нужна защита еще и от гриппа и других ОРВИ, и лимитировать, ограничивать потенциальные риски. Посчитайте, сколько помещений может посетить человек в день и сколько там находиться. Может, он лучше посидит дома и обойдется без носков?» — сказала в интервью медик.
Ранее в рамках локдауна с 8 по 24 января на Украине был введен запрет на продажу в магазинах и супермаркетах ряда товаров хозяйственного назначения — в том числе бытовой химии, одежды, газет и других товаров. При этом по-прежнему разрешена свободная продажа алкоголя и табака, что вызвало недоумение у многих жителей страны.