Запрет на продажу ряда непродовольственных товаров во время локдауна на Украине поможет уменьшить перемещения по магазинам и снизить риск заражения. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» 11 января сказала эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы доктор медицинских наук Наталья Виноград

Эксперт отметила, что врачам сейчас и так хватает работы, и призвала граждан беречь здоровье и ограничить потребительскую активность.

Нельзя, доченька, игрушку, можно водку: украинский блогер высмеял локдаун © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Основная идея — сдержать темпы прироста новых случаев с учетом того, что нужна защита еще и от гриппа и других ОРВИ, и лимитировать, ограничивать потенциальные риски. Посчитайте, сколько помещений может посетить человек в день и сколько там находиться. Может, он лучше посидит дома и обойдется без носков?» — сказала в интервью медик.

Ранее в рамках локдауна с 8 по 24 января на Украине был введен запрет на продажу в магазинах и супермаркетах ряда товаров хозяйственного назначения — в том числе бытовой химии, одежды, газет и других товаров. При этом по-прежнему разрешена свободная продажа алкоголя и табака, что вызвало недоумение у многих жителей страны.