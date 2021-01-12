По факту взрыва на территории детского сада в Виннице открыли уголовное производство. Об этом 11 января сообщили в прокуратуре Винницкой области

Коронавирус атаковал детский сад под Киевом © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

В результате пострадали два 6-летних мальчика и 5-летняя девочка. Они получили незначительные травмы, поэтому в госпитализации не нуждались.

«В настоящее время в уголовном производстве проводятся допросы свидетелей, другие первоочередные следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств уголовного правонарушения», — говорится в материале.

На Украине до сих пор находят большое количество боеприпасов времен Второй мировой войны. Так, в прошлом году в Киевской области была госпитализирована девушка, пострадавшая при взрыве гранаты. Боеприпас она нашла на помойке и планировала закопать. В Житомирской области 69-летний житель села Ольха подорвался на снаряде, пока сжигал траву на своем участке. А на территории одной из школ Тернополя спасатели нашли более сотни боеприпасов.

Кроме того, после начала войны в Донбассе на Украине резко подскочил нелегальный оборот нарезного автоматического оружия и взрывчатых веществ. Как отмечают украинские правоохранители, основными продавцами такого вида оружия являются военнослужащие — участники силовой операции в Донбассе.