Делегацию Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы возглавила депутат от партии «Слуга народа» (СН) Мария Мезенцева, сменившая на этом посту Елизавету Ясько. Об этом 11 января сообщила член делегации Украины в ПАСЕ, замглавы фракции СН Евгения Кравчук в Facebook

Кравчук отметила, что в 2021 году перед лицом новых вызовов делегация Украины меняет свои подходы и стратегию и планирует «не только акцентировать на том, кто враг, но и заботиться о том, чего хочет друг».

«Это некая смена парадигмы делегации, изменение стратегического подхода, поэтому мы коллективно решили, что реализовать эту новую стратегию мы делегацией поручим Марии Мезенцевой, как человеку, которого уже хорошо знают и в ПАСЕ, и в других делегациях и дипломатических кругах», — написала она.

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При этом, как и в прошлом году, в качестве кандидата на пост вице-президента ПАСЕ избран Александр Мережко, украинский ученый и юрист.

Елизавета Ясько стала главой делегации Украины в ПАСЕ в сентябре 2019 года.

В прошлом году делегация Украины способствовала принятию ассамблеей антироссийской резолюции, а также попыталась препятствовать избранию на пост вице-спикера ПАСЕ замглавы Госдумы Петра Толстого.