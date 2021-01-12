По словам Комаровского, несмотря на то, что до избрания на пост лидера Украины Зеленский не занимался политикой и не был на государственной службе, Служба безопасности, «вне всякого сомнения», располагает какими-то материалами против главы государства.
Именно этот компромат, считает врач, мешает Зеленскому реализовать обещанные перед президентскими выборами реформы.
«Владимир Александрович ведет себя так не потому, что ему так хочется себя вести, а потому, что у кого-то в руках кощеево яйцо», — сказал Комаровский.
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