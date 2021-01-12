Режим продлится с 11 по 24 января.
«Действия президента уполномочивают министерство внутренней безопасности Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям координировать все усилия по оказанию помощи при ЧС, которые имеют цель облегчить лишения и страдания местного населения, вызванные чрезвычайной ситуацией, и оказывать соответствующую помощь в необходимых случаях», — говорится в материале.
Чрезвычайные меры защиты, ограниченные прямой федеральной помощью, будут обеспечиваться за счет полного федерального финансирования.