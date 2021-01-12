Президент США Дональд Трамп объявил в Вашингтоне чрезвычайную ситуацию в связи с предстоящей инаугурацией Джо Байдена. Об этом 11 января сообщила пресс-служба Белого дома

Владимир Мамонтов: Трамп, если захочет, может устроить блистательные поминки по американской демократии © Sputnik / Miroslav Rotari «Действия президента уполномочивают министерство внутренней безопасности Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям координировать все усилия по оказанию помощи при ЧС, которые имеют цель облегчить лишения и страдания местного населения, вызванные чрезвычайной ситуацией, и оказывать соответствующую помощь в необходимых случаях», — говорится в материале. Чрезвычайные меры защиты, ограниченные прямой федеральной помощью, будут обеспечиваться за счет полного федерального финансирования.