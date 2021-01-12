Глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на предложение лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской переименовать Белоруссию

Тихановская предложила Литве переименовать Белоруссию © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Если Белоруссия выразит такое пожелание, с удовольствием обсудим этот вопрос», — сказал он.

Накануне Тихановская заявила, что литовским властям следует изменить официальное название Белоруссии на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià, чтобы ни у кого не возникало «ошибочной ассоциации с Россией». Согласно заявлению, такой шаг мог бы послужить знаком уважения суверенитета Беларуси, а также поддержки языковой и культурной идентичности белорусского народа.

Ранее в тот же день власти Литвы официально переименовали Грузию, в документах на литовском языке страна будет называться Сакартвело.