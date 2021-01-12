Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 11 января в своем Telegram предложила Литве переименовать Белоруссию

Тихановская ещё вчера жарила котлеты - Видеманн © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Оппозиционный лидер направила письмо с предложением изменить название министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко. Его главная соперница Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.