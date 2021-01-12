По ее мнению, литовским властям следует изменить официальное название Белоруссии на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià, чтобы ни у кого не возникало «ошибочной ассоциации с Россией». Согласно заявлению, такой шаг мог бы послужить знаком уважения суверенитета Беларуси, а также поддержки языковой и культурной идентичности белорусского народа.
Оппозиционный лидер направила письмо с предложением изменить название министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко. Его главная соперница Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.