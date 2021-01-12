Розенвайн отметил, что прежде всего Трамп многократно усилил санкционное давление на РФ, в частности, фактически остановил строительство «Северного потока — 2». Кроме того, при нем США стали продавать Украине летальное оружие.
Затем, перечислил журналист, Трамп развязал политико-экономическую войну против Китая, не оставив возможности для быстрой деэскалации, и перенёс посольство США в Израиле в Иерусалим.
А главное, Трамп усилил раскол в обществе, активизировав протестные массы, выступающие за и против него, заключил Розенвайн.
«При этом обе группы оказались настолько постмодерными и внесистемными, а новое правительство таким старым и тугодумным, что этот конфликт между властью и обществом будет усугубляться. Попытки администрации Трампа разбираться с политизированными хулиганами жёстко лишь усугубят проблемы», — предрек он.
При этом ситуация так накалена, что новых протестов движения Black Lives Matter во власти боятся чуть ли не больше, чем захватчиков Капитолия, заключил Розенвайн.
Полностью прочитать интервью можно здесь.