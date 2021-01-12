Действующий президент США Дональд Трамп, будучи во главе государства, заложил основы ряда дестабилизационных сценариев, опасных в будущем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист Антон Розенвайн

Розенвайн отметил, что прежде всего Трамп многократно усилил санкционное давление на РФ, в частности, фактически остановил строительство «Северного потока — 2». Кроме того, при нем США стали продавать Украине летальное оружие.

Злобин рассказал, какие три серьезные проблемы стоят перед США © РИА Новости, Владимир Трефилов

А главное, Трамп усилил раскол в обществе, активизировав протестные массы, выступающие за и против него, заключил Розенвайн.

«При этом обе группы оказались настолько постмодерными и внесистемными, а новое правительство таким старым и тугодумным, что этот конфликт между властью и обществом будет усугубляться. Попытки администрации Трампа разбираться с политизированными хулиганами жёстко лишь усугубят проблемы», — предрек он.

При этом ситуация так накалена, что новых протестов движения Black Lives Matter во власти боятся чуть ли не больше, чем захватчиков Капитолия, заключил Розенвайн.

Полностью прочитать интервью можно здесь.