Певица Алла Пугачева, рассказывают ее друзья по музыкальному цеху, отлично готовит, и выйти от нее голодным не получится. Причем, помимо традиционных блюд типа оливье и запеченной утки, Примадонна предпочитает несколько нетрадиционных разносолов. Секреты артистки раскрыл еженедельник «7 дней»

Так, по информации СМИ, Пугачева готовит необычные мясные котлеты с добавлением яблока, которое придает блюду сочность. Чтобы приготовить такое кушание, нужно смешать в равных долях говяжий, свиной и бараний фарш, добавить в получившуюся массу прокрученную на мясорубке луковицу, вымоченный в молоке хлебный мякиш, сырое яйцо и тертое яблоко.

Угощает гостей Пугачева и «шарлипухой» — это запеканка из рыбы или мяса с картошкой и сырной шапочкой. На противень выкладывается рыба или мясо, сверху — картофель кружочками, потом — слой лука кольцами, и наконец — большое количество тертого сыра, а сверху — майонез.

«Пусть все вернется, кроме политики»: Галкин спровоцировал дискуссию о России и Украине © Алла Пугачева/Инстаграм

Сама же Пугачева, пишет еженедельник, часто сидит на диете, которую называет СССР. В аббревиатуре скрывается суть метода: исключить все на букву «С» — соленое, сладкое, сдобное, а «Р» — разгрузочный день.

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Алла Пугачева несколько лет назад выпустила песню «Война», посвященную событиям на Украине. Автором слов и музыки стал кузнец из Пскова Евгений Вагин.