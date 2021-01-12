Так, по информации СМИ, Пугачева готовит необычные мясные котлеты с добавлением яблока, которое придает блюду сочность. Чтобы приготовить такое кушание, нужно смешать в равных долях говяжий, свиной и бараний фарш, добавить в получившуюся массу прокрученную на мясорубке луковицу, вымоченный в молоке хлебный мякиш, сырое яйцо и тертое яблоко.
Угощает гостей Пугачева и «шарлипухой» — это запеканка из рыбы или мяса с картошкой и сырной шапочкой. На противень выкладывается рыба или мясо, сверху — картофель кружочками, потом — слой лука кольцами, и наконец — большое количество тертого сыра, а сверху — майонез.
И самый необычный разносол от Примадонны, по мнению ее коллег, жаренные на сковороде огурцы. Для изготовления нужно порезать овощи продольными ломтиками, посолить, поперчить, вывалять в муке или панировочных сухарях и жарить.
Сама же Пугачева, пишет еженедельник, часто сидит на диете, которую называет СССР. В аббревиатуре скрывается суть метода: исключить все на букву «С» — соленое, сладкое, сдобное, а «Р» — разгрузочный день.
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Алла Пугачева несколько лет назад выпустила песню «Война», посвященную событиям на Украине. Автором слов и музыки стал кузнец из Пскова Евгений Вагин.