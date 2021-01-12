Одна из участниц «Поля чудес» рассказала ведущему, что помогает будущим мамам в родах.
«Ох, мне в 16 лет пришлось принять роды. Было дело», — признался Якубович.
«За это надо выпить!» — отреагировала участница шоу.
Телеигра «Поле чудес» является репликацией нескольких подобных американских программ. В России передача выходит с 1990 года. Первым ведущим был журналист Владислав Листьев, а с ноября 1991 года и по сей день телеигру ведет Леонид Якубович. В конце 2020 года он презентовал свою книгу воспоминаний «Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни.
В августе 2017 года ведущий «Поля чудес» попал в базу украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма. По украинскому законодательству, все, кто планирует въезжать на территорию полуострова, сначала должны получать на это разрешение властей Украины.
Ранее издание Украина.ру сообщило о том, что Якубович идет в суд из-за компьютерной игры.