Телеведущий Леонид Якубович во время очередного выпуска «Поле чудес» проговорился, что в юности ему пришлось принимать роды. Об этом на днях написал телегид «Вокруг-ТВ»

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«Ох, мне в 16 лет пришлось принять роды. Было дело», — признался Якубович.

«За это надо выпить!» — отреагировала участница шоу.

Телеигра «Поле чудес» является репликацией нескольких подобных американских программ. В России передача выходит с 1990 года. Первым ведущим был журналист Владислав Листьев, а с ноября 1991 года и по сей день телеигру ведет Леонид Якубович. В конце 2020 года он презентовал свою книгу воспоминаний «Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни.

В августе 2017 года ведущий «Поля чудес» попал в базу украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма. По украинскому законодательству, все, кто планирует въезжать на территорию полуострова, сначала должны получать на это разрешение властей Украины.

Ранее издание Украина.ру сообщило о том, что Якубович идет в суд из-за компьютерной игры.