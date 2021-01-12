По его словам, на ВНС будет представлен проект Конституции, который, вероятно, будет вынесен на референдум, либо, если изменения не затронут ключевые положения Конституции, голосование пройдет в ином формате, например, в парламенте.
«Пока параметры самой реформы не озвучены. Лукашенко должен озвучить свой проект Конституции, из которого будет ясно, каким образом пройдет конституционная реформа, каково там будет место ВНС, потому что в феврале оно еще пройдет по привычному сценарию», — объяснил Алексей Дзермант.
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Какие полномочия и какой функционал получит ВНС, станет ясно из того пакета предложений, который Лукашенко подготовит и представит публике.
Процесс конституционной реформы начинается с собрания, а завершится он либо референдумом, либо голосованием в парламенте.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.