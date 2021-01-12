На Всебелорусском народном собрании (ВНС), которое пройдет 11 и 12 февраля, не будет меняться Конституция. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант

По его словам, на ВНС будет представлен проект Конституции, который, вероятно, будет вынесен на референдум, либо, если изменения не затронут ключевые положения Конституции, голосование пройдет в ином формате, например, в парламенте.

«Пока параметры самой реформы не озвучены. Лукашенко должен озвучить свой проект Конституции, из которого будет ясно, каким образом пройдет конституционная реформа, каково там будет место ВНС, потому что в феврале оно еще пройдет по привычному сценарию», — объяснил Алексей Дзермант.

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Все пошло не так. Белоруссия в 2020 году © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Процесс конституционной реформы начинается с собрания, а завершится он либо референдумом, либо голосованием в парламенте.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.