Часть американского народа, которая голосовала за Дональда Трампа, то есть люди, умеющие и желающие зарабатывать своим трудом в материальном производстве, 6 января попыталась взять дело в свои руки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист Анатолий Вассерман

По его словам, штурм сторонниками Трампа Капитолия сопровождался провокациями.

«Многие специалисты, изучив подробно видеозапись происходившего 6 января, пришли к выводу, что среди собравшихся было немало провокаторов, связанных с Демократической партией, которых даже узнали в лицо. До этого они участвовали в силовых акциях на стороне демократов», — рассказал собеседник издания.

Таким образом, республиканцев спровоцировали, после чего значительная часть Республиканской партии сдалась на милость победителя, добавил Анатолий Вассерман.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Украина–2014, Белоруссия–2020, США–2021. Общее и особенное © REUTERS, Shannon Stapleton Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Его сторонники призвали объявить Трампу импичмент за разжигание беспорядков.

За время протестов погибло несколько человек: сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник, ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.

В связи с беспорядками на Капитолийском холме в Вашингтоне сразу несколько высокопоставленных сотрудника совета национальной безопасности США подали в отставку, так же, как и целый ряд сотрудников Белого дома и администрации, в том числе два министра: глава Минтранса Элейн Чао и глава Министерства образования Бетси ДеВос.

Тем временем действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он разгневан учиненным насилием и кошмаром, и участники беспорядков в Вашингтоне должны «заплатить» за нарушение закона.

Трамп уточнил, что сейчас он сосредоточился на передаче Белого дома Джо Байдену: его администрация должна прийти к власти 20 января.

Тем не менее Twitter навсегда заблокировал аккаунт президента Трампа из-за риска «дальнейшего подстрекательства к насилию».