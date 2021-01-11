Министерство финансов США внесло в санкционный список семь граждан Украины и четыре информационных ресурса из-за «вмешательства в американские выборы». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, 11 декабря

По версии Минфина, лица и организации, попавшие под санкции, являются частью якобы «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к Андрею Деркачу».

Новые записи Деркача: «отец нации» Порошенко обворовывал украинцев, чтобы помочь сыну Байдена © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель, а также четыре организации — ООО «Ера-Медиа», информагентство Only News, Nabuleaks и ООО «Скептик» («Бегемот Медиа»).

Ранее Минфин США уже заявлял о том, что считает Деркача «российским агентом» и утверждает, что тот поддерживает около 10 лет тесные связи с российскими спецслужбами. По данным ведомства, Деркач вел скрытую кампанию по крайней мере с конца 2019 года по середину 2020 года.