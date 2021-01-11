Президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с Офисом главы государства поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения. Об этом 11 января сообщила пресс-служба Офиса президента

В совещании принимали участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, министр финансов Сергей Марченко, министр социальной политики Марина Лазебная, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместители.

«Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке в силу погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан», — заявил Зеленский.

«Нафтогаз» в 2020-м: схемы, убытки, уход от налогов. И рост цен на газ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В частности, Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая была бы справедливой, с точки зрения потребителя.

При этом Шмыгаль поручил Витренко и Антимонопольному комитету Украины провести аудит составляющих цен на газ для бытовых потребителей еще в конце декабря.

С января «Нафтогаз» повысил тарифы для населения. Теперь цена за кубометр голубого топлива в рамках тарифа «Месячный» составит 7,22 гривны (18,84 рубля) без учета доставки. Другие поставщики газа также подняли цены. Кроме того, в новом году подорожает транспортировка газа.

На этом фоне в стране начались протестные акции, их участники требуют остановить повышение тарифов, которое они называют не иначе, как «тарифный геноцид».