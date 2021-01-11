Украинцам стали звонить телефонные аферисты, которые просят перевести им деньги, якобы от лица заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Об этом министр рассказал 11 января у себя в Facebook

Ляшко узнал, что от его имени и от имени работников приемной главного санитарного врача звонят мошенники с рассказом, что он оказался в трудной ситуации, и просят перевести значительную сумму средств на счет.

Кроме того, оказалось, что гражданам звонит и фейковый Ляшко с фейкового Telegram-канала, как выяснил чиновник.

Глава медпалаты Украины назвал враньем заявление Ляшко о «Cпутнике V» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«Официально сообщаю, что это МОШЕННИЧЕСТВО! Никаких телефонных звонков от меня не поступало! Пожалуйста, сразу проверяйте информацию и ни в коем случае не переводите деньги на счета аферистов!» — написал Ляшко.

За информацию министр поблагодарил сотрудников Украинской академии педиатрических специальностей и лично Федора Лапия.

Ранее украинские мошенники стали рассылать гражданам СМС с предложением получить вымышленную онлайн-компенсацию в карантин, за которую нужно заплатить.