Ляшко узнал, что от его имени и от имени работников приемной главного санитарного врача звонят мошенники с рассказом, что он оказался в трудной ситуации, и просят перевести значительную сумму средств на счет.
Кроме того, оказалось, что гражданам звонит и фейковый Ляшко с фейкового Telegram-канала, как выяснил чиновник.
Главный санврач подчеркнул, что никаких телефонных звонков он не совершал, и призвал аудиторию остерегаться подобных мошенников.
«Официально сообщаю, что это МОШЕННИЧЕСТВО! Никаких телефонных звонков от меня не поступало! Пожалуйста, сразу проверяйте информацию и ни в коем случае не переводите деньги на счета аферистов!» — написал Ляшко.
За информацию министр поблагодарил сотрудников Украинской академии педиатрических специальностей и лично Федора Лапия.
Ранее украинские мошенники стали рассылать гражданам СМС с предложением получить вымышленную онлайн-компенсацию в карантин, за которую нужно заплатить.