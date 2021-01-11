Украину охватили протесты из-за повышения цен на коммунальные услуги, протестующие перекрывают автомагистрали. Об этом 11 января сообщают полиция и местные СМИ

«Сегодня, 11 января, возле Черновицкого городского совета и вблизи стационарного поста в селе Атаки Хотинского района, а также на центральной улице села Мамаевцы Кицманского района собралось около 170 буковинцев. Люди требуют отмены повышенных тарифов на поставку и потребление газа», — говорится в сообщении полиции в Черновицкой области.

Поставщики газа прогнозируют новое повышение цен для населения на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Мэр города Александр Лысенко распорядился создать рабочую группу по изучению вопроса повышения тарифов. Также он готовит обращение к Кабмину.

Кроме того, протесты проходят во Львове, в Одессе, Хусте (Закарпатская область), Кропивницком, а также в Ивано-Франковске, Полтаве, Прилуках (Черниговская область), Мелитополе (Запорожская область), Херсоне и Виннице. Протестующие заявили о готовности ехать на бессрочную акцию в столицу.

Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Теперь тариф составляет в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы вновь пойдут вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля).