«Сегодня, 11 января, возле Черновицкого городского совета и вблизи стационарного поста в селе Атаки Хотинского района, а также на центральной улице села Мамаевцы Кицманского района собралось около 170 буковинцев. Люди требуют отмены повышенных тарифов на поставку и потребление газа», — говорится в сообщении полиции в Черновицкой области.
Накануне в Сумах люди вышли на протест против повышения тарифов на газ и электроэнергию в условиях коронакризиса. В понедельник запланировано перекрытие улицы Харьковской в областном центре, сообщает Sumy-times.net.
Мэр города Александр Лысенко распорядился создать рабочую группу по изучению вопроса повышения тарифов. Также он готовит обращение к Кабмину.
Кроме того, протесты проходят во Львове, в Одессе, Хусте (Закарпатская область), Кропивницком, а также в Ивано-Франковске, Полтаве, Прилуках (Черниговская область), Мелитополе (Запорожская область), Херсоне и Виннице. Протестующие заявили о готовности ехать на бессрочную акцию в столицу.
Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Теперь тариф составляет в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы вновь пойдут вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля).