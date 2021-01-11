Комплекс Киево-Печерской лавры в связи с незаконным строительством на ее территории дома рискует оказаться вне Списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом на днях сообщил экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза в Facebook

«На YouTube было удалено одно из видео программы "Под личный контроль" по жалобе Геннадия Балашова (бизнесмен и лидер партии "5.10"). Геннадий был упомянут в расследовании как собственник строительства, которое, по мнению археологов и экспертов, угрожает статусу охранной зоны ЮНЕСКО (Лавра — София Киевская)», — говорится в сообщении.

«Был выдающимся духовным отцом». Киево-Печерская лавра понесла первую потерю из-за коронавируса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По информации издания «Типичный Киев», в расследовании Березы речь шла о том, что в связи со скандальным строительством против Балашова в 2016 году завели дело. Строительство якобы сопровождалось мошеннической схемой, в результате которой пострадали его инвесторы.