«Из этой суммы платежи по внутреннем долгу составят 418,80 млрд гривен (около 1 трлн рублей. — Ред.), по внешнему — 166,33 млрд гривен (около 413 млрд рублей. — Ред.)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно графику в марте 2021 года Украина должна вернуть кредиторам 70,69 млрд гривен (около 170 млрд рублей), в июне — 76,80 млрд гривен (около 172 млрд рублей), в сентябре — 101,77 млрд гривен (около 250 млрд рублей).
Из общей суммы в 585,13 млрд гривен погашение долга составит 443,55 млрд гривен (около 1 трлн рублей), процентные платежи — 141,58 млрд гривен (около 350 млрд рублей).
Ранее сообщалось, что Украина в течение 2021 года вернет Международному валютному фонду 1 154,7 млн гривен в специальных правах заимствования (SDR). По сегодняшнему курсу это составляет 1 672,9 млн долларов.