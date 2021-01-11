Украина должна выплатить 585,13 млрд гривен (около 1,5 млрд рублей) задолженности по государственному долгу в текущем году. Об этом 11 января сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на статистические данные Минфина страны

Эксперт: Украинцы стали сомневаться в намерениях МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Отмечается, что согласно графику в марте 2021 года Украина должна вернуть кредиторам 70,69 млрд гривен (около 170 млрд рублей), в июне — 76,80 млрд гривен (около 172 млрд рублей), в сентябре — 101,77 млрд гривен (около 250 млрд рублей).

Из общей суммы в 585,13 млрд гривен погашение долга составит 443,55 млрд гривен (около 1 трлн рублей), процентные платежи — 141,58 млрд гривен (около 350 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что Украина в течение 2021 года вернет Международному валютному фонду 1 154,7 млн гривен в специальных правах заимствования (SDR). По сегодняшнему курсу это составляет 1 672,9 млн долларов.