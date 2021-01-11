Канал сообщил, что офис Зеленского готовит телефонный звонок Байдену, предварительно в январе.
«Стопроцентного ответа с подтверждением, что звонок состоится, от Администрации Байдена пока нет», — говорится в сообщении.
Инаугурация Байдена состоится 20 января 2021 года.
В конце прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что США еще не рассылали приглашения на инаугурацию лидерам иностранных государств, поэтому министр иностранных дел не мог прокомментировать возможность поездки Зеленского в США.
Ранее в Telegram-канале «Сплетница» появилась информация, что попасть на инаугурацию нового лидера США хочет бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. По слухам, он отдал 400 тысяч долларов за билет на церемонию, а также рассчитывает на совместный снимок с Байденом, с которым он знаком с тех времен, когда тот занимал должность вице-президента Соединенных Штатов. Все это, полагают эксперты, должно помочь Яценюку перезагрузить его политическую карьеру на Украине.