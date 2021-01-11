Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в США на инаугурацию Джозефа Байдена. Об этом 11 января сообщает Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на источники в окружении главы украинского государства

При Байдене Зеленский будет более послушным - Азаров © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Стопроцентного ответа с подтверждением, что звонок состоится, от Администрации Байдена пока нет», — говорится в сообщении.

Инаугурация Байдена состоится 20 января 2021 года.

В конце прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что США еще не рассылали приглашения на инаугурацию лидерам иностранных государств, поэтому министр иностранных дел не мог прокомментировать возможность поездки Зеленского в США.

Ранее в Telegram-канале «Сплетница» появилась информация, что попасть на инаугурацию нового лидера США хочет бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. По слухам, он отдал 400 тысяч долларов за билет на церемонию, а также рассчитывает на совместный снимок с Байденом, с которым он знаком с тех времен, когда тот занимал должность вице-президента Соединенных Штатов. Все это, полагают эксперты, должно помочь Яценюку перезагрузить его политическую карьеру на Украине.