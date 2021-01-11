Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что реализация Минских соглашений в их нынешнем состоянии невозможна. Об этом на днях он написал в своей колонке для Atlantic Council

Он считает, что Украина выполнила практически все обязательства, которые взяла на себя во время нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года. По его словам, чтобы добиться прогресса, необходимо обязательное обновление минских договоренностей.

«Срок действия текущих договоренностей истек 31 декабря 2015 года. Поскольку они являются политико-дипломатическими соглашениями, а не международным договором, Минские соглашения содержат противоречивые требования… Главный вопрос сейчас заключается в том, можно ли убедить Россию принять современную версию Минских соглашений или совершенно новую форму переговоров», — напомнил Резников.

Российский эксперт объяснил, как Байден будет использовать Минские соглашения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее Резников заявил, что введение миротворцев в Донбасс является одним из вариантов реализации Минских соглашений.

Боевые действия в Донбассе начались в 2014 году. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в годовщину нормандских переговоров заявил, что Украина пройдет путь к миру, несмотря на все препятствия, но он не будет легким.