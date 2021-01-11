Пожилые блогеры в Кривом Роге заходят в общественный транспорт без маски, нарушая карантинные меры, и провоцируют скандал, который их группа поддержки начинает фиксировать на видео. Об этом на днях рассказали в группе «Транспорт Кривого Рога» в Facebook

В группе разместили фото мужчины и женщины и видеоролик, в котором пожилой мужчина устраивает спор с сотрудниками полиции.

Он отказывается надеть маску, ссылаясь на Конституцию Украины. Ему выписывают штраф, все происходящее снимает женщина на телефон.

«Эти двое ездят в общественном транспорте, специально не надевают маску, чтобы начать скандал. Потом откуда-то приезжает их группа поддержки со штативом и камерой и начинают съемку уже для своего блога, на котором 2 подписчика и 3 дизлайка», — сообщили в группе.

В Запорожье скелет штрафовал покупателей за отсутствие маски © ria-m.tv

В украинском общественном транспорте из-за масок не раз вспыхивали конфликты, порой переходящие в драки. Так, посетителя рынка во Львове избили охранники за то, что он был без маски, а в Волынской области пассажирка автобуса накинулась на женщину, сделавшую ей замечание из-за отсутствия маски.

За нахождение в общественном месте без маски или респиратора нарушителю грозит штраф в размере 170-255 гривен.