«Белорусский кризисный центр», куда можно обратиться за юридической помощью вследствие протестов, открылся в Львове. Об этом 11 января рассказал депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале

По его словам, в центре консультируют относительно подачи документов на проживание на Украине и о предоставлении статуса беженца. Также центр помогает с поиском жилья и работы.

«Белорусы, которые были вынуждены уехать из своей страны из-за политических преследований, теперь могут получить юридическую и даже психологическую помощь в Львове… Беларусь должна быть свободной и идти демократическим путем без диктатора Лукашенко», — заявил он.

«Недружественный жест»: посольство Белоруссии в Киеве жестко ответило Украине © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA

Он напомнил, что в настоящее время это право реализовано для предпринимателей из IT-сферы и их семей. Кроме того, был продлен срок безвыездного пребывания белорусов на Украине до 180 дней в году.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%. После оглашения результатов выборов страну охватили акции протеста.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Белоруссии расшатывают извне, в частности, из Польши, Литвы, Украины и США.