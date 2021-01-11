По его словам, в центре консультируют относительно подачи документов на проживание на Украине и о предоставлении статуса беженца. Также центр помогает с поиском жилья и работы.
«Белорусы, которые были вынуждены уехать из своей страны из-за политических преследований, теперь могут получить юридическую и даже психологическую помощь в Львове… Беларусь должна быть свободной и идти демократическим путем без диктатора Лукашенко», — заявил он.
Гончаренко, который также является председателем объединения «За демократическую Беларусь», с начала протестов в Минске ведет активную работу для упрощения порядка оформления вида на жительство на Украине.
Он напомнил, что в настоящее время это право реализовано для предпринимателей из IT-сферы и их семей. Кроме того, был продлен срок безвыездного пребывания белорусов на Украине до 180 дней в году.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%. После оглашения результатов выборов страну охватили акции протеста.
Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Белоруссии расшатывают извне, в частности, из Польши, Литвы, Украины и США.