Киевский памятник «Казак-победитель» — казак пронзает копьем пасть дракона — напомнил пользователям сети проведение ПЦР-теста на коронавирус. О сходстве на днях написала в Facebook Лариса Гуменюк

«Казак делает ПЦР-тест дракону. Реалии настоящего вносят коррективы в восприятие мира», — написала Гуменюк.

Тесты врут. Зараженных коронавирусом украинцев считают здоровыми © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Памятник установлен возле главного офиса Службы безопасности Украины, на Владимирской улице, ко Дню независимости Украины в 2015 году в честь участников так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

Казак верхом на коне и дракон размещены на постаменте в виде карты Украины. При этом казак колет копьем двуглавого дракона, олицетворяющего, по замыслу скульптора, «зло, которое наступает на восток Украины».

Ранее в сети разошлась аналогичная шутка о Георгии Победоносце на гербе Москвы, «берущем у змея мазок на COVID-19».