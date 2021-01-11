«Казак делает ПЦР-тест дракону. Реалии настоящего вносят коррективы в восприятие мира», — написала Гуменюк.
При ПЦР-тесте на наличие COVID-19 берется мазок из горла или носа для выявления ДНК или РНК вируса.
Памятник установлен возле главного офиса Службы безопасности Украины, на Владимирской улице, ко Дню независимости Украины в 2015 году в честь участников так называемой антитеррористической операции в Донбассе.
Казак верхом на коне и дракон размещены на постаменте в виде карты Украины. При этом казак колет копьем двуглавого дракона, олицетворяющего, по замыслу скульптора, «зло, которое наступает на восток Украины».
Ранее в сети разошлась аналогичная шутка о Георгии Победоносце на гербе Москвы, «берущем у змея мазок на COVID-19».