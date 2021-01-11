Украинский певец Виталий Козловский признался, что любит материться, делает это с удовольствием, потому что крепкие словечки помогают ему поднять настроение. Об этом он на днях рассказал в эфире программы «Снежная лавина», которая выходит на YouTube

«Я матерщинник. Говорят, что мне это не подходит, но мне пох*й. Мне так проще высказаться. Мне нужно иногда выругаться, чтобы прийти к людям с классным настроением», — заявил Козловский.

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В 2009 году Козловский был удостоен звания заслуженного артиста Украины. В 2018 он приехал на мероприятие, посвященное Дню Победы, в Россию, за что позже оправдывался перед «патриотами» Украины, и в итоге заявил, что «концерты в России, которая является страной-агрессором, отныне для него недопустимы».

Какое-то время музыкант общался в прессой на украинском языке, однако в новом интервью «Снежной лавине» Козловский говорит по-русски.

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