Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал изданию «Страна.ua», почему бывший президент Виктор Янукович принял решение во время Майдана в 2014 году срочно эвакуироваться в Харьков. Интервью было опубликовано 10 января

По словам Азарова, Янукович покинул Киев под страхом смерти, поскольку на него готовилось покушение в резиденции «Межигорье». Янукович с трудом выехал из Администрации президента (АП). Оттуда же с большим трудом выбрался глава АП Андрей Клюев. Ищенко объяснил, чем многовекторность Лукашенко отличается от многовекторности Януковича © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

«К этому времени у меня уже была потеряна связь со всеми. Я не мог дозвониться ни до министра внутренних дел, ни до главы Службы безопасности. И они выехали все в Межигорье. И Служба охраны президента, которая располагала своей разведкой, она доложила, что движется большая толпа на Межигорье — около 5 тысяч человек. И в составе этой толпы специально подготовленная группа, которая должна была после захвата Межигорья уничтожить физически Януковича», — заявил Азаров.

По его словам, «Межигорье» было достаточно хорошо защищено. Охрана могла оказать сопротивление захвату, но произошло бы кровопролитие, на что были настроены организаторы Майдана. Янукович об этом знал, поэтому принял решение об эвакуации в Харьков.

Николай Азаров был главой украинского правительства с 2010 по 2014 г. Во время событий на Майдане он был вынужден подать в отставку с целью создания дополнительных возможностей для общественно-политического компромисса. Впоследствии ему пришлось уехать в Россию.