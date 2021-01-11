Масштабную акцию протеста — «тарифный Майдан» в Киеве готовят на конец января возле Офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского и здания Верховной Рады. Об этом 11 января сообщает Telegram-канал «Резидент»

Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Теперь тариф составляет в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы вновь пойдут вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля). Депутат от партии Зеленского заявил, что при Порошенко украинцам жилось лучше © Facebook, Макс Бужанский

Сообщается, что пока Офис президента Украины занят вопросами Конституционного суда, в стране идет подготовка к уличным акциям с блокировкой дорог и административных зданий.

«Наш источник в ОП рассказал, что СБУ передала информацию о подготовке массовых акций протеста на площади Независимости и под стенами парламента на конец января, цель которых — начать "тарифный Майдан"», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что подготовка к протестам идет по всей стране, а так называемый «тарифный Майдан» будет намного сложнее купировать, чем протесты ФОПов.

В конце 2020 года митингующие украинские предприниматели съехались на Майдан со всей страны, провели серию митингов. Они требовали отмены введения обязательных кассовых аппаратов и права на труд во время локдауна, который начался с 8 января. Протесты продолжаются по сей день.

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подозревается в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель.