Согласно логотипу на баннерах, их установили по инициативе патрульной полиции.
Призывы на постерах сформулированы как личное обращение к водителям: «Михаил, громкая музыка может отвлекать внимание», «Алина, просто так не сигналят».
При этом призыв на одном из баннеров — «Петя, не обгоняй с правого бока» — противоречит правилам дорожного движения.
Согласно пункту 1.10 ПДД Украины, обгон — это опережение транспортного средства, связанное с выездом на полосу встречного движения. Поскольку на Украине правостороннее движение, встречная полоса всегда находится слева.
Однако справа, по ходу движения транспортного средства, водитель может совершить не обгон, а опережение авто.