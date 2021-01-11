В столице Украины вдоль дорог установили борды с призывом соблюдать правила дорожного движения, причем один из них противоречит ПДД. Об этом сообщает «Главред» 11 января

Согласно логотипу на баннерах, их установили по инициативе патрульной полиции.

На Украине депутат «заказал» своих оппонентов — полиция © CC0, Pixabay

При этом призыв на одном из баннеров — «Петя, не обгоняй с правого бока» — противоречит правилам дорожного движения.

Согласно пункту 1.10 ПДД Украины, обгон — это опережение транспортного средства, связанное с выездом на полосу встречного движения. Поскольку на Украине правостороннее движение, встречная полоса всегда находится слева.

Однако справа, по ходу движения транспортного средства, водитель может совершить не обгон, а опережение авто.