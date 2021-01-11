Сын певицы Валерии Арсений Шульгин, ставший 1 января нового года отцом, оставил новорожденную дочь Селин и жену в Москве и улетел на отдых в Сочи, где посетил концерт скандально известного исполнителя Моргенштерна. Об этом 10 января сообщил сайт «Комсомольской правды»

Молодой звездный наследник отдыхает на курорте «Роза Хутор», где в одном из казино прошел концерт Моргенштерна. Мероприятие очень впечатлило молодого парня.

«Когда за твои деньги в партере тебе в лицо хлещут вискарем — это божественно», — рассказал Шульгин о концерте.

Ранее стало известно, что Моргенштерн намерен дать концерты на Украине в наступившем году. Последний его приезд в эту страну обернулся скандалом: во время выступления в Одессе, которое пришлось на день траура по погибшим во время пожара в местном колледже он в нецензурной форме назвал этот траур показухой.

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