Молодой звездный наследник отдыхает на курорте «Роза Хутор», где в одном из казино прошел концерт Моргенштерна. Мероприятие очень впечатлило молодого парня.
«Когда за твои деньги в партере тебе в лицо хлещут вискарем — это божественно», — рассказал Шульгин о концерте.
Компанию сыну Валерии на отдыхе составил его тесть. Вот только присутствовал ли он на концерте Моргенштерна, Шульгин не уточнил.
Ранее стало известно, что Моргенштерн намерен дать концерты на Украине в наступившем году. Последний его приезд в эту страну обернулся скандалом: во время выступления в Одессе, которое пришлось на день траура по погибшим во время пожара в местном колледже он в нецензурной форме назвал этот траур показухой.
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