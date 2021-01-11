Издание Time опубликовало материал о том, как украинские националисты из «Азова» используют соцсети, в частности Facebook, для привлечения праворадикалов из своего мира. Текст был опубликован на днях на сайте издания

Белая угроза: США боятся вербовки американцев в «Азов» © vk.com, Александр Жучковский Шона Фуллера. По данным Time, он был завербован украинскими экстремистами, входящими в более широкую сеть белых расистов.

«В составе десятков вооруженных формирований, созданных на этой идеологической основе, они участвовали в боевых действиях в Донбассе», — говорится в материале.

Отмечается, что в Киеве Фуллера встречал норвежец по имени Иохан Фурхольм, который отсидел на родине тюремный срок за ограбление и открыто проповедовал неонацистские взгляды. По данным Time, Фурхольм является связным западных сторонников неонацистской идеологии с украинским «Азовом».

В статье американского журнала приводятся оценки правоохранителей стран трех континентов, которые считают, что «Азову» выпала центральная роль в более глобальной сети радикальных группировок. Как указывает экс-агент ФБР Али Суфан, который изучал деятельность «Азова», за последние шесть лет на Украину прибыло более 17 тысяч иностранных боевиков из полусотни стран.

Впрочем, руководитель экспертной группы по внутренней и гуманитарной политике в Офисе президента Украины Сергей Кошман в своей колонке на Liga.net опроверг такие данные Суфана. По его словам, большинство из этих 17 тысяч приехали воевать якобы на стороне ЛДНР против Украины.

Тем не менее на слушаниях в комитете Палаты представителей по внутренней безопасности в сентябре 2019 года Суфан призвал законодателей отнестись к угрозе более серьезно. В следующем месяце 40 членов Конгресса подписали письмо, в котором безуспешно призывали Госдепартамент США объявить «Азов» иностранной террористической организацией. В письме указывается, что «связь между "Азовом" и терактами в Америке очевидна».

«Это заметила и украинская власть. В октябре они депортировали двух членов Atomwaffen Division, неонацистской группировки в США, которые пытались работать с "Азовом", чтобы получить "боевой опыт", согласно сообщению BuzzFeed News со ссылкой на двух украинских силовиков», — говорится в статье.

Time сообщает, что среди ближайших американских союзников «Азова» было движение Rise Above Movement (RAM) — крайне правая группировка, некоторые из членов которой были обвинены ФБР в серии насильственных нападений в Калифорнии. Лидер группы Роберт Рунди заявил, что идея RAM пришла с «крайне правой украинской сцены».

«Это всегда было моим источником вдохновения для всего… У них (украинский националистов — ред.) действительно есть культура. У них есть свои клубы. У них есть свои бары. У них свой стиль одежды», — сказал он в подкасте правых в сентябре 2017 года, назвав «Азов» «будущим».

Издание отмечает, что главный призывной пункт «Азова», известный как «Казачий дом», находится в центре Киева в четырехэтажном кирпичном здании, предоставленном Министерством обороны Украины. Во дворе расположены кинотеатр и боксерский клуб. Также там есть библиотека, полная книг авторов, поддерживающих немецкий фашизм, таких как Эзра Паунд и Мартин Хайдеггер, и магазин Militant Zone, в котором продают одежду и брелоки со стилизованными свастиками и другие неонацистские товары.

«Его ("Казачий дом" — ред.) можно охарактеризовать как маленькое государство в государстве», — сказала руководитель международного отдела «Азова» Елена Семеняка.

Во время экскурсии по «Казачьем дома» в 2019 году она рассказала Time, что миссия «Азова» — «сформировать коалицию ультраправых группировок по всему западному миру с конечной целью захватить власть во всей Европе».

Отмечается, что Time в более чем дюжине интервью с лидерами и новобранцами «Азова» обнаружил, что ключом к росту его международного авторитета было повсеместное использование социальных сетей, особенно Facebook. В заявлении для журнала Facebook рассказал о своих попытках справиться с распространением идей правых экстремистов, заявив, что он запретил более 250 групп сторонников превосходства белой расы, включая «Азов».

«Поскольку они развивают свои усилия, направленные на возвращение на платформу, мы обновляем наши методы соблюдения технологий и человеческого опыта, чтобы предотвратить их», — заявили в руководстве соцсети.

«Азов» выступил с официальным заявлением по поводу статьи указанного материала Time.

«Полк "Азов" не может остаться в стороне от откровенных манипуляций и смехотворных обвинений в преступлениях… Откровенно манипулятивным является использование термина Militia (укр. Милиция), которое есть в заголовке и прослеживается во всем тексте. То есть акцент ставится на представлении полка именно как общественного формирования, а не спецподразделения Национальной гвардии Украины… Отдельно отмечается, что полк "Азов" является силовым крылом политической партии "Национальный корпус". Так вот, акцентируем внимание уважаемых "журналистов" на том, что по закону Украины о политических партиях в Украине, гражданин, проходящий военную службу, не может быть членом ни одной политической партии. Соответственно, утверждение, что полк "Азов" является силовым крылом политической партии, также лживо и манипулятивно», — заявили в «Азове».

Там также опровергли данные о лицах, преследуемых ФБР.