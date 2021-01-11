Пассажиры и кондукторы «Укрзализныци» игнорируют требования карантина, несмотря на январский локдаун и неоднократные призывы Кабмина и главы Минздрава Максима Степанова их соблюдать. Об этом экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко сообщила на своей странице в Facebook 10 января

С «Укрзализныци» массово бегут сотрудники: названа причина © Twitter, Владимир Гройсман

Она подчеркнула, что ее поразил сотрудник «Укрзализныци», который неправильно носил маску и заявил, что в его обязанности входит только измерение температуры, а не замечания пассажирам без масок.

С 8 января на Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения (локдаун) для предотвращения распространения коронавируса. Он продлится до 24 января. Кроме того, Кабмин продлил общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране до 28 февраля.