«Я настолько возмущена сегодняшним опытом с "Укрзализныцей", не могу сдержаться… Захожу в поезд Интерсити 746. У меня шок. В вагоне не более 20% людей в масках, вагон полностью заполнен. Занимаю место, делаю замечания окружающим, подходит работник, проверяет билеты — мистер "нос торчит над маской", протягивает ко мне электронный термометр, вступаю в долгий диалог о мерах, которые он принимает… УЗ, так нельзя», — рассказала Бойко.
Она подчеркнула, что ее поразил сотрудник «Укрзализныци», который неправильно носил маску и заявил, что в его обязанности входит только измерение температуры, а не замечания пассажирам без масок.
С 8 января на Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения (локдаун) для предотвращения распространения коронавируса. Он продлится до 24 января. Кроме того, Кабмин продлил общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране до 28 февраля.