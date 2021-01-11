Киев занял 20 место в мировом рейтинге лучших городов для дистанционной работы в 2021 году по версии туристического издания Big 7 Travel

Дистанционное обучение: глупеют ли из-за него дети? © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк

«Киев имеет отличное сообщение с остальной Европой, что делает его практичным вариантом для тех, кто хочет заниматься бюджетным путешествием», — говорится в сообщении.

Всего в рейтинг издания вошли 50 городов. Первые три позиции заняли Таллинн (Эстония), Тбилиси (Грузия), Белград (Сербия). Последние три: Лас-Пальмас (Канарские острова, Испания), Мехико (Мексика), Веллингтон (Новая Зеландия). Российский Санкт-Петербург расположился на 12-й строчке.

Ранее стало известно, что Украина занимает 66-ю позицию в рейтинге самых безопасных стран в условиях пандемии коронавируса. На несколько позиций ее опережают Россия и Белоруссия, которые занимают 61-е и 63-е места соответственно.

С 8 по 24 января на Украине действует введенный правительством локдаун. Также до 28 февраля был продлен общенациональный карантин и чрезвычайная ситуация в стране. В условиях локдауна торгово-развлекательным центрам Украины запрещается принимать посетителей, кроме желающих купить товары первой необходимости. К таким товарам, согласно решению правительства, относятся продукты питания, лекарственные препараты, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо. Все остальные товары к продаже запрещены. Также под запрет попала работа любых рынков.