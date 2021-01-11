Согласно информации ЦИК Казахстана, явка на выборах, к участию в которых были приглашены 11,9 миллиона избирателей, составила 63,3%.
По данным экзитполов, правящая в Казахстане партия «Нур Отан» одерживает победу. Проведенные на выходе из избирательных участков опросы свидетельствуют о том, что она заручилась поддержкой 71,9% избирателей.
Второе место на выборах достается Демократической партии «Ак Жол», за которую проголосовали 10,18% избирателей. Кроме нее, 7%-й барьер преодолела «Народная партия Казахстана» (бывшая Коммунистическая партия Казахстана) с 9,03% голосов избирателей.
Крупнейшая оппозиционная сила, Общенациональная социал-демократическая партия, бойкотировала голосование. Другому крупному оппозиционному движению, Демократической партии Казахстана, не удалось пройти регистрацию перед выборами.
Предвыборная кампания и сам день выборов сопровождались протестами и задержаниями оппозиционных активистов. Так, в Алматы полиция задержала не менее 30 демонстрантов, протестующих против парламентских выборов.
Акция протеста была организована незарегистрированной оппозиционной Демократической партией Казахстана во главе с Жанболатом Мамаем и движением «Оян, Казахстан» («Проснись, Казахстан»). Они считают нелегитимными выборы в мажилис и маслихаты.
Кроме того, на площади Астана в Алматы задерживали предположительно представителей запрещенного в Казахстане движения Демократический выбор Казахстана экс-банкира Мухтара Аблязова, который покинул страну и заочно приговорен в Казахстане к пожизненному лишению свободу. Ранее он призвал в соцсетях своих сторонников выйти 10 января на митинги во всех крупных городах Казахстана.
По словам замглавы МВД республики Арыстангани Заппарова, все задержанные были отпущены из полиции после профилактических бесед.