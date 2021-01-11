На досрочных президентских выборах в Кыргызстане, которые прошли 10 января, лидирует бывший исполняющий обязанности премьер-министра Садыр Жапаров. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия страны

Путин назвал происходящее в Киргизии «чехардой» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Отмечается, что общее число избирателей составило 3 миллиона 563 тысяч 574 человека. Явка была на уровне 38,01%.

По итогам подсчета 97,74% бюллетеней, за Жапарова проголосовали уже 79,12% избирателей — он опережает своих 16 соперников на более чем 70%. Также в тройку лидеров входят Адахан Мадумаров (6,68%) и Бабур Тольбаев (2,38%).

Также 1,33% избирателей проголосовали «против всех».

Помимо досрочных выборов президента, в Кыргызстане стартовал референдум, на который выносится вопрос относительно выбора формы правления республики: президентская республика, парламентская республика или против всех вариантов.

Жапаров пришел к власти в октябре 2020 года на фоне протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков, приведших к отставке тогдашнего президента страны Сооронбая Жээнбекова. В ноябре 2020 года для участия в президентских выборах Жапаров сложил с себя полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.