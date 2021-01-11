Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш сравнил нынешний год с 1945-м, потому что сейчас тоже идет война, но с коронавирусом. Он заявил об этом 10 января в ходе мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН

Россия и Великобритания начали вакцинацию. На фармацевтическом рынке - война вакцин © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Он также отметил, что в мире вновь существует угроза ядерной конфронтации, и подчеркнул, что конфликты больше не являются вопросом только военной и экономической мощи.

По данным Гутерриша, пандемия коронавируса ввергла в бедность 88 миллионов человек, 270 миллионам угрожает нехватка еды.

Ранее он говорил, что в мире развивается «вакцинный национализм», в связи с чем обратился с просьбой о выделении $4,2 миллиарда в течение следующих двух месяцев для программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX — проекта по закупке и доставке вакцин против коронавируса для беднейших слоев населения мира.

Также генеральный секретарь ООН ранее призвал мировых лидеров ввести режим чрезвычайной ситуации в области климата по всей планете. По его мнению, на фоне глобального потепления и чрезмерного выброса парниковых газов человечество должно, наконец, сплотиться в борьбе за сохранение жизни планеты.